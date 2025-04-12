Глава Минздрава Башкирии отчитался, что решает проблему нехватки лекарств

Глава Минздрава Башкирии Айрат Рахматуллин отчитался, что занимается проблемой нехватки лекарств. В своем телеграмм-канале он сообщил, что провел очередное еженедельное совешание по вопроса обеспечения препаратами.
По словам министра, вопросы отработаны «как в целом, так и по отдельным кейсам», которые выявили кураторы. Кураторы и главврачи больниц представили доклады по мониторингу отпуска лекарств льготникам. Для ускорения этого процесса, по словам Рахматуллина, проводится обзвон пациентов и выстроена «тесная коммуникация» медорганизации и аптек.
Руководитель ведомства напомнил, что на прошлой неделе в республику поступила вакцины от бешенства — 12 480 доз. Этого хватит, чтобы полностью закрыть потребности региона на первое полугодие 2025 года.
На следующей неделе в Минздраве РБ состоятся совещания по лекарствам для диабетиков и работе госаптек в Стерлитамаке, чтобы ускорить выдачу льготным препаратов.
«Лекарственное обеспечение — непрерывный и непростой процесс, и формат оперштаба позволяет нам решать многие вопросы быстрее и эффективнее», — отметил Рахматуллин.