Глава Минздрава Башкирии отчитался, что решает проблему нехватки лекарств

По словам министра, вопросы отработаны «как в целом, так и по отдельным кейсам», которые выявили кураторы. Кураторы и главврачи больниц представили доклады по мониторингу отпуска лекарств льготникам. Для ускорения этого процесса, по словам Рахматуллина, проводится обзвон пациентов и выстроена «тесная коммуникация» медорганизации и аптек.