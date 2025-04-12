Лукашенко сказал, что Евросоюз — самый большой враг для Трампа

Глава Беларуси заметил, что главы стран ЕС «против Трампа воевали на выборах», а сейчас он им отдает долг. И добавил, что именно поэтому власти Польши сейчас притихли и уже не с американцами, не зная куда идти, разругавшись также и с ЕС.