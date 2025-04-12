Лукашенко сказал, что Евросоюз — самый большой враг для Трампа

Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал ЕС самым большим врагом для президента США Дональда Трампа, пишет БелТА.
Говоря о переменчивой политике польских властей, белорусский лидер обратил внимание на то, что в США сейчас к власти пришел Дональд Трамп, которому все равно на ЕС, являющийся для него самым большим врагом.
— Ему пофиг на этот Европейский союз. Это самый большой враг для Трампа — Европейский союз, — уверен он.
Глава Беларуси заметил, что главы стран ЕС «против Трампа воевали на выборах», а сейчас он им отдает долг. И добавил, что именно поэтому власти Польши сейчас притихли и уже не с американцами, не зная куда идти, разругавшись также и с ЕС.
При этом Лукашенко сказал, что американцы смотрят на Польшу, как на удобный плацдарм, чтобы пойти против Беларуси, России и других стран.
— Трамп проводит свою политику. Поляки притихли. Так зачем ругались с европейцами, которые вас содержали? Что сейчас, куда сейчас? Там сейчас каждый за себя, — констатировал глава республики.
Еще Александр Лукашенко раскритиковал Польшу за политику и по отношению к Беларуси, и к ЕС: «Поляки заигрались».
Также белорусский президент сказал, что будет с ценами в Беларуси из-за пошлин Трампа.