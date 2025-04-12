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Лукашенко сказал, что Евросоюз — самый большой враг для Трампа

Лукашенко назвал Евросоюз самым большим врагом для Трампа.

Источник: president.gov.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал ЕС самым большим врагом для президента США Дональда Трампа, пишет БелТА.

Говоря о переменчивой политике польских властей, белорусский лидер обратил внимание на то, что в США сейчас к власти пришел Дональд Трамп, которому все равно на ЕС, являющийся для него самым большим врагом.

— Ему пофиг на этот Европейский союз. Это самый большой враг для Трампа — Европейский союз, — уверен он.

Глава Беларуси заметил, что главы стран ЕС «против Трампа воевали на выборах», а сейчас он им отдает долг. И добавил, что именно поэтому власти Польши сейчас притихли и уже не с американцами, не зная куда идти, разругавшись также и с ЕС.

При этом Лукашенко сказал, что американцы смотрят на Польшу, как на удобный плацдарм, чтобы пойти против Беларуси, России и других стран.

— Трамп проводит свою политику. Поляки притихли. Так зачем ругались с европейцами, которые вас содержали? Что сейчас, куда сейчас? Там сейчас каждый за себя, — констатировал глава республики.

Еще Александр Лукашенко раскритиковал Польшу за политику и по отношению к Беларуси, и к ЕС: «Поляки заигрались».

Также белорусский президент сказал, что будет с ценами в Беларуси из-за пошлин Трампа.