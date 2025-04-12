В Самаре по нацпроекту в 2025 году отремонтируют 27 дорог

В настоящее время ремонт уже идет на проспекте Металлургов. Там проводят демонтажные работы и обустраивают новые тротуары. Обновят пешеходные зоны и на бульваре Ивана Финютина. Еще на шести участках начали срезать старый асфальт. Среди них: улицы Макаренко, Воронежская, Олимпийская, Маршала Устинова, а также дорога от Красноглинского шоссе до улицы Ветвистой и дорога к поселку Козелки.