В Самаре по нацпроекту в 2025 году отремонтируют 27 дорог

В Самаре в 2025 году отремонтируют 27 дорог. Их приведут в порядок в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Наибольший объем работ запланирован на участке проспекта Металлургов от Каховской до Алма-Атинской, сообщает пресс-служба городской администрации.
«Прошу жителей домов, попадающих в зону ремонта дорог, потерпеть временные неудобства. Фрезеровку покрытия делаем в основном ночью, чтобы не создавать заторы и помехи для дорожного движения. Зато по завершении работ получим качественные дороги на много лет вперед», — сказал глава Самары Иван Носков, добавив, что на всех участках обеспечат комфорт для маломобильных граждан.
В настоящее время ремонт уже идет на проспекте Металлургов. Там проводят демонтажные работы и обустраивают новые тротуары. Обновят пешеходные зоны и на бульваре Ивана Финютина. Еще на шести участках начали срезать старый асфальт. Среди них: улицы Макаренко, Воронежская, Олимпийская, Маршала Устинова, а также дорога от Красноглинского шоссе до улицы Ветвистой и дорога к поселку Козелки.
Всего в этом году в Самаре отремонтируют по нацпроекту более 50 км дорог областного и городского значения. Также за счет регионального софинансирования обновят свыше 20 тротуаров. Перечень участков, где планируются работы, представлен здесь.