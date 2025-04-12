В Башкирии прогнозируются осадки и снижение видимости

Ветер будет дуть с запада и северо-запада со скоростью 5−10 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться от −3 до +2 градусов, а днем поднимется до +9…+14 градусов. В Уфе прогнозируется облачность, небольшие прояснения и температура ночью около 0…+2 градусов, а днем — в пределах +9…+11 градусов.