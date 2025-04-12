В Башкирии прогнозируются осадки и снижение видимости

По данным Башгидромета, 13 апреля местами ожидается небольшой дождь, а в некоторых районах республики ночью даже возможен снег.
Ветер будет дуть с запада и северо-запада со скоростью 5−10 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться от −3 до +2 градусов, а днем поднимется до +9…+14 градусов. В Уфе прогнозируется облачность, небольшие прояснения и температура ночью около 0…+2 градусов, а днем — в пределах +9…+11 градусов.
Также стоит быть осторожными на дорогах: ночью и утром местами ожидается туман, что может существенно снизить видимость до 500−1000 метров.
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