В Тирасполе и Дубоссарах отмечают годовщину освобождения от фашистской оккупации

Конечно, были и прихвостни, предатели, но они были на второстепенных ролях. Основной террор совершали именно румынские чиновники, которых в количестве 8 тысяч человек прислали сюда, в так называемое губернаторство Транснистрию со столицей в Одессе. Именно они, руководимые «великим маршалом» Антонеску (а по сути, убийцей и насильником), формировали расстрельные команды, занимались массовым террором и подготавливали Тирасполь к уничтожению.