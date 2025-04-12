В Тирасполе и Дубоссарах отмечают годовщину освобождения от фашистской оккупации

Торжества, посвященные 81-й годовщине освобождения Тирасполя от фашистов, прошли на обновленном Мемориале Славы.
Реконструкция мемориала длилась год. Теперь здесь установлены 7 больших панно с информацией об основных этапах Одесской наступательной операции, ее командующих и участниках.
Кроме того, на панно указаны имена более 1400 тираспольчан, погибших на разных фронтах в годы Великой Отечественной войны. Обновлена чаша Вечного огня и плиты с именами захороненных на мемориале бойцов.
Лидер Приднестровья Вадим Красносельский, выступая на митинге в День освобождения Тирасполя, призвал бороться с попытками реабилитации нацизма. Он напомнил о том, кто совершал массовые убийства, пытки и изнасилования во время почти 3-летней оккупации города.
Конечно, были и прихвостни, предатели, но они были на второстепенных ролях. Основной террор совершали именно румынские чиновники, которых в количестве 8 тысяч человек прислали сюда, в так называемое губернаторство Транснистрию со столицей в Одессе. Именно они, руководимые «великим маршалом» Антонеску (а по сути, убийцей и насильником), формировали расстрельные команды, занимались массовым террором и подготавливали Тирасполь к уничтожению.
То, что сегодня происходит в Молдове, глава Приднестровья назвал историческим кощунством.
Мы видим страшные времена, когда освободителей, советскую армию, в Молдове называют оккупантами, а тех, кто творил террор и лично участвовал в массовых убийствах и пытках, — освободителями. И не только называют, а еще пытаются запечатлеть это в учебниках истории. Мне трудно и страшно представить такое возможным в нашем Приднестровье.
Красносельский подчеркнул, что в Приднестровье такое исключено. Здесь помнят, кому обязаны жизнью и свободой. Он призвал каждого внести посильный вклад в борьбу с реабилатацией нацизма и фашизма.
Каждый из нас должен сопротивляться этому. Кто как может: прийти и поклониться могилам павших, принести цветы, поздравить ветеранов, спеть «Катюшу», спросить своих родителей, как воевали их отцы и дедушки, записывать, документировать и передавать своим детям и внукам. Это и есть память, которая связывает поколения. Это и есть борьба с реабилитацией фашизма.
В Дубоссарах отмечали годовщину освобождения также на Мемориале Воинской Славы. В боях за город погибло свыше 80 советских солдат. Они покоятся в братской могиле на мемориале.
Оккупанты зверствовали на нашей земле, создавали гетто, издевались и убивали наших людей. Благодаря мужеству и героизму советских солдат 12 апреля 1944 года удалось освободить город Дубоссары.
На священном месте дубоссарцам передали Символ Победы — в эти дни в Приднестровье эстафету передают от города к городу. Празднику в Дубоссарах посвятили концерт, на котором звучали известные песни военных лет.
Освобождение Дубоссарского района шло несколько месяцев: с апреля по август. В годы оккупации на территории города оккупанты расстреляли порядка 18,5 тысячи мирных жителей, преимущественно евреев.