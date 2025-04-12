Росмолодежь представила «Индекс поколения»

«Индекс поколения — это отражение наших культурных и социальных изменений. Мы впервые проводим такой масштабный мониторинг всех сфер жизни молодых людей, чтобы понять их влияние на развитие страны. Индекс поможет нам увидеть, насколько эффективны принимаемые меры, а в дальнейшем разработать новые, чтобы Россия оставалась страной возможностей. Посредством проведения же экспертных интервью, анализа лучших теоретико-методологических подходов и наработок, а также исходя из стратегических ориентиров и целей государственной политики определены семь показателей, по которым формируется индекс, — образование, мировоззрение, работа и общественно-полезная деятельность, семья и связь поколений, здоровье и спорт, досуг, культура, инфраструктура для молодых, образ будущего. И это наша общая задача, слаженная работа всех структур и ведомств», — приводятся в сообщении слова главы Росмолодежи Григория Гурова.