С 15 апреля тысячи жителей Ростова-на-Дону останутся без горячей воды

С 15 апреля несколько районов Ростова-на-Дону ждет отключение горячей воды, которое, по плану, продлится две недели. Это связано с плановой проверкой теплосетей: традиционные гидравлические испытания проводятся каждый год по завершению отопительного сезона для выявления слабых мест в трубопроводах. Об этом сообщают в администрации донской столицы и поясняют, что эта стандартная процедура помогает избежать крупных аварий зимой.
Во второй половине апреля временное ограничение горячего теплоснабжения ждет три района Ростова-на-Дону.
В Северном жилом массиве оно коснется участка в границах улиц Капустина, Пацаева, бульвара Комарова, улиц Стартовой, Планетной, Орбитальной, Венеры, Каракумской, проспектов Королева и Космонавтов и до улицы Волкова.
В микрорайоне Темерник горячей воды в кранан не будет в границах улиц Лелюшенко, Миронова, Думенко.
В районе проспекта Ленина придется включать бойлер или греть воду в кастрюлях на плите в границах улицы Нансена, переулка Ахтарского, улиц Текучева, Мечникова, Стадионной, Шеболдаева, проспекта Ленина, улиц Профинтерна, Я. Галана, Ларина, Погодина, Нариманова, проспекта Нагибина, улиц Новаторов и Врубовой и до переулка Актюбинского.
Восстановить подачу ресурса планируют до 30 апреля. На этот период аварийные бригады переведены на усиленный режим работы — для быстрого устранения возможных проблем.
Администрация просит горожан не приближаться к местам протечек или размыва грунта и в случае их обнаружения сразу звонить в диспетчерские службы:
— «Ростовские тепловые сети» — 8 (863) 234−89−44;
— «Теплокоммунэнерго» — 8 (863) 274−50−15;
— Департамент ЖКХ — 05, 8 (863) 244−26−64;
— ЕДДС — 112.
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