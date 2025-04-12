С 15 апреля тысячи жителей Ростова-на-Дону останутся без горячей воды

С 15 апреля несколько районов Ростова-на-Дону ждет отключение горячей воды, которое, по плану, продлится две недели. Это связано с плановой проверкой теплосетей: традиционные гидравлические испытания проводятся каждый год по завершению отопительного сезона для выявления слабых мест в трубопроводах. Об этом сообщают в администрации донской столицы и поясняют, что эта стандартная процедура помогает избежать крупных аварий зимой.