Создавшая спутник школьница запустила образовательный проект

Девятиклассница Мария Андреева на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным 1 сентября 2023 года рассказала, что уже три года занимается спутникостроением, разрабатывает и проводит уроки на тему космоса. По ее словам, незадолго до этого был запущен первый донской спутник, который она разработала вместе со своей командой. Мария также разработала дата-центр на блокчейне, является активистом Движения первых и наставником для ребят по всей России.