Создавшая спутник школьница запустила образовательный проект

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Образовательная платформа «Научный полет по Вселенной открытий» запущен в России в День космонавтики. Это первый образовательный космический проект, направленный на развитие исследовательских навыков у молодежи, разработку своих проектов, которые они смогут представить на международной конференции, сообщила ТАСС школьница из Ростовской области Мария Андреева, которая создала и запустила спутник.
«Сегодня стартовала работа платформы, она будет полезна для школьников, которые хотят заниматься наукой, но не знают, с чего начать. Мы сделали нашу платформу в виде сайта и группы в ВК. Платформа будет включать обучающие видео, семинары и Международную конференцию с участниками из разных стран», — рассказала Андреева.
Основная цель проекта — популяризация науки среди молодежи, предоставление инструментов для написания научных работ, подготовки к конкурсам и конференциям, а также мотивация к саморазвитию. Платформа объединит онлайн- и офлайн-форматы: короткие обучающие видео, семинары, тренинги и итоговую Международную конференцию с участием школьников и студентов из разных стран, включая Индию, Беларусь, Китай и Казахстан.
Проект рассчитан на школьников, которые хотят заниматься наукой, но не знают, с чего начать, и студентов, готовых стать наставниками и экспертами. К концу обучения каждый участник сможет создать собственный научный проект, защитить его на Международной конференции и получить экспертную оценку от профессионалов. Для общества проект станет шагом к формированию нового поколения ученых и исследователей, способных решать глобальные задачи.
Первый спутник.
Девятиклассница Мария Андреева на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным 1 сентября 2023 года рассказала, что уже три года занимается спутникостроением, разрабатывает и проводит уроки на тему космоса. По ее словам, незадолго до этого был запущен первый донской спутник, который она разработала вместе со своей командой. Мария также разработала дата-центр на блокчейне, является активистом Движения первых и наставником для ребят по всей России.