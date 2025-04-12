Лукашенко прокомментировал пропажу в Польше спикера беглых Мельниковой

Президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал историю с потерявшейся в Польше спикера беглых Анжеликой Мельниковой, пишет БелТА.
Так, 12 апреля, общаясь с журналистами белорусский лидер затронул историю с исчезновением в Польше Анжелики Мельниковой, являющейся спикером так называемого координационного совета, признанного в Беларуси экстремистским формированием.
— Они (беглые. — Ред.) там потеряли спикерку эту. Найти не могут! Найти не могут. Так найдите хоть, — прокомментировал президент Беларуси.
Лукашенко заметил, что есть две якобы вечные проблемы — осужденный журналист Андрей Почобут и «какая-то еще тема». При этом выдвигаются в Польше ультиматумы.
— «Для того, чтобы разговаривать с нами, белорусы должны сделать это». Я говорю: «Да пошлите вы их». Мы никому ничего не должны. Хотите — садимся разговариваем, — указал глава страны.
Лукашенко напомнил, что Беларусь хотела выдать Польше осужденного Почобута, но польские власти отказались. И сам Почобут отказался, заявив, что не поедет в Польшу.
— У нас это все записано. И все нас упрекают, что мы притесняем кого-то. Никого мы не притесняем. Места всем хватает, — пояснил лидер Беларуси.
И добавил, что политика Польши основывается на эскалации и обострении.
Также Александр Лукашенко раскритиковал Польшу за политику и по отношению к Беларуси, и к ЕС: «Поляки заигрались».
Еще глава республики сказал, что Евросоюз — самый большой враг для Трампа.