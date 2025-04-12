Детско-молодежные научные клубы откроются в 30 пилотных регионах РФ

«Глобально проект “Первые в науке” — это про то, чтобы дети научились мечтать смело, открыто, научились давать старт своим мечтам и сделать так, чтобы каждая из каких-то маленьких и, возможно, недоступных мечт могла реализоваться в огромный проект, в огромную задачу, а может быть, и в огромное исследование», — подчеркнула Козырева.