Детско-молодежные научные клубы откроются в 30 пилотных регионах РФ

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Около 600 детско-молодежных научных клубов откроются в 2025 году в 30 регионах РФ в рамках всероссийского проекта «Первые в науке» — совместного проекта Движения первых и НИЦ «Курчатовский институт», с тем, чтобы в 2026 году распространить эту практику на всю страну.
«30 пилотных субъектов, которые у себя в первичных, местных региональных отделениях развернут научные клубы. Порядка 600. Это начало. На 2026 год — все 89 субъектов у нас должны в этом направлении стартануть», — сообщил председатель правления Движения первых Артур Орлов на презентации проекта в Национальном центре «Россия».
Проект «Первые в науке», как было отмечено на презентации, направлен на массовое вовлечение в науку детской и молодежной аудитории, развитие научного творчества и исследовательских инициатив, а также «формирование единой линейки научных проектов с учетом возраста и уровня погруженности в науку».
Научные клубы Первых — одна из четырех частей проекта «Первые в науке», о чем рассказала советник председателя правления Движения первых Дарья Козырева. Также, по ее словам, сюда входит проект «Волонтеры науки», в рамках которого создана и запущена цифровая платформа «Научная вселенная первых», ориентированная на школьников 1−4-х классов, «возраст Почемучки». Школьники смогут знакомиться с разнообразными научными исследованиями, выполнять задания и получать призы.
Также в состав «Первых в науке» входят всероссийский научный конкурс «Будущее первых», цель которого — объединить все виды научного творчества, которые есть в стране, усилиями ребят от 6 до 23 лет. Четвертая часть проекта — всероссийский фестиваль «Научная вселенная первых», который должен состояться ровно через год, сообщила Козырева.
«Глобально проект “Первые в науке” — это про то, чтобы дети научились мечтать смело, открыто, научились давать старт своим мечтам и сделать так, чтобы каждая из каких-то маленьких и, возможно, недоступных мечт могла реализоваться в огромный проект, в огромную задачу, а может быть, и в огромное исследование», — подчеркнула Козырева.