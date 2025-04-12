Глава Воронежа Сергей Петрин принял участие в субботнике

— Считаю, что это уже добрая, хорошая традиция, которая берет начало еще в советские времена, и которую нужно поддерживать. После зимы всегда большое количество мусора и территорий, требующих внимания. Силами сотрудников районных комбинатов, управляющих компаний весь этот объем выполнить сложно. Поэтому мы всегда призываем жителей принимать активное участие, помогаем инвентарем и техникой. И каждый год видим отклик. Это очень важная совместная работа. Большое спасибо!, — подытожил мэр.