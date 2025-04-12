Глава Воронежа Сергей Петрин принял участие в субботнике

12 апреля воронежцы вышли на общегородской субботник. В этом году он совпал с праздником — Днем космонавтики. В уборке территории вместе с горожанами по традиции принял участие и мэр Сергей Петрин.
— Погода нас не подвела, с удовольствием поработали, сделали что-то хорошее, приятное и полезное для нашего города, — написал он в своем официальном телеграм-канале.
Для уборки выбрано было знаковое место, особенно в канун 80-летия Великой Победы — Памятник Славы. Первый заместитель губернатора Сергей Трухачев и мэр высадили 11 елей в сквере «Ратный» и 80 кустов сирени на Аллее Славы в память о тех, кто защищал нашу Родину в годы Великой Отечественной войны.
Не случайно были выбраны и деревья. Как отметил Сергей Петрин, сирень — символ весны, победы, мира и надежды, которую подарили наши предки.
— Те кусты, что мы выбрали — уникальны, это воронежская селекция. Все восемь десятков разных сортов, композиция будет включать красные, оранжевые, голубые, белые, розовые и другие соцветия, — пояснил градоначальник.
Во время общегородского субботника работа кипела во всех районах Воронежа. Горожане делали уборку и высаживали деревья. Но и месячник благоустройства еще не закончен. Сегодня основная задача — привести город в порядок к майским праздникам. Необходимо вывезти пескосмет, очистить от мусора парки и скверы, восстановить газоны, отремонтировать дороги, обновить горизонтальную разметку
Сергей Петрин поблагодарил неравнодушных горожан, которые откликнулись и приняли участие в субботнике.
— Считаю, что это уже добрая, хорошая традиция, которая берет начало еще в советские времена, и которую нужно поддерживать. После зимы всегда большое количество мусора и территорий, требующих внимания. Силами сотрудников районных комбинатов, управляющих компаний весь этот объем выполнить сложно. Поэтому мы всегда призываем жителей принимать активное участие, помогаем инвентарем и техникой. И каждый год видим отклик. Это очень важная совместная работа. Большое спасибо!, — подытожил мэр.