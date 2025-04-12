В Ростове в весеннем Дне древонасаждения приняли участие семь тысяч человек

— В городе эта акция проходит уже 115 лет — она стартовала в 1910 году. Со временем появились осенний и весенний Дни древонасаждения. И мы этот зеленый марафон продолжаем. Благодаря вашему труду и заботе о природе мы вместе создаем комфортную городскую среду для будущих поколений, — обратился к присутствующим Александр Юрьевич.