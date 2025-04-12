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В Ростове в весеннем Дне древонасаждения приняли участие семь тысяч человек

Коллектив КП Ростов-на-Дону высадил деревья в Пионерском сквере.
Источник: Комсомольская правда

В субботу, 12 апреля, порядка семи тысяч жителей Ростова-на-Дону приняли участие в весеннем Дне древонасаждения. На 300 городских локациях горожане высадили 2,6 тысячи деревьев и четыре тысячи кустарников. Об этом рассказал глава донской столицы Александр Скрябин.

Сити-менеджер вместе с семьей сажал деревья в Пионерском сквере. Здесь заложили дендрологический сад «Связь поколений», где будут жить 72 вида растений.

— В городе эта акция проходит уже 115 лет — она стартовала в 1910 году. Со временем появились осенний и весенний Дни древонасаждения. И мы этот зеленый марафон продолжаем. Благодаря вашему труду и заботе о природе мы вместе создаем комфортную городскую среду для будущих поколений, — обратился к присутствующим Александр Юрьевич.

Для всех желающих была организована веселая и динамичная зарядка. Фото: Елена Соболева.

Праздник древонасаждения в Ростове получился действительно массовым: в нем приняли участие и семьи, и трудовые коллективы, в том числе администрации города, Главного управления Федеральной службы судебных приставов, региональных СМИ. Свою лепту в озеленение Пионерского сквера внесли и представители Ростовского филиала «Комсомольской правды».

Несмотря на ненастную погоду, в экологическом празднике активно участвовала и детвора. Для юных помощников была организована веселая зарядка.

Теперь ростовчане активно делятся фотографиями со Дня древонасаждения, подписывая их тэгом #Ростовнужнолюбить.

Директор Ростовского филиала АО «Издательский дом “Комсомольская правда” Елена Соболева. Игорь ГОШЕВ.

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