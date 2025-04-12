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В честь Дня космонавтики в Ташкенте возложили цветы к памятнику Юрия Гагарина

ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. Сегодня в Ташкенте у памятника Юрию Гагарину прошла торжественная церемония возложения цветов в честь Всемирного дня авиации и космонавтики. Об этом сообщает пресс-служба представительства Россотрудничества в Узбекистане.

Источник: Пресс-служба Русского дома в Ташкенте

В этот день весь мир вспоминает полет Юрия Гагарина — первого человека в космос, совершенный 12 апреля 1961 года, и отмечает достижения в области освоения космоса.

В мероприятии приняли участие советник-посланник посольства Российской Федерации в Узбекистане Андрей Ланчиков, руководитель представительства Россотрудничества в Узбекистане Ирина Старосельская, хоким Чиланзарского района Саидкаххор Холхужаев, дипломаты посольства Республики Беларусь в Узбекистане, представители Русского культурного центра, школьники и студенты.

В рамках торжественного события от имени посольства России и представительства Россотрудничества в Узбекистане была вручена благодарность хокиму Чиланзарского района за вклад в развитие культурно-гуманитарного сотрудничества между Россией и Узбекистаном.

Особую атмосферу мероприятию придали стихотворные выступления школьников — ребята с воодушевлением читали строки, посвященные первопроходцам космоса.

Спасибо нашим соотечественникам, которые каждый год приходят 12 апреля. Полет Гагарина стал прорывом для всей мировой науки. Верю, что кто-то из сегодняшних школьников и студентов однажды тоже полетит в космос!

отметила руководитель представительства Россотрудничества в Узбекистане Ирина Старосельская