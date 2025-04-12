В честь Дня космонавтики в Ташкенте возложили цветы к памятнику Юрия Гагарина

В этот день весь мир вспоминает полет Юрия Гагарина — первого человека в космос, совершенный 12 апреля 1961 года, и отмечает достижения в области освоения космоса.
В мероприятии приняли участие советник-посланник посольства Российской Федерации в Узбекистане Андрей Ланчиков, руководитель представительства Россотрудничества в Узбекистане Ирина Старосельская, хоким Чиланзарского района Саидкаххор Холхужаев, дипломаты посольства Республики Беларусь в Узбекистане, представители Русского культурного центра, школьники и студенты.
В рамках торжественного события от имени посольства России и представительства Россотрудничества в Узбекистане была вручена благодарность хокиму Чиланзарского района за вклад в развитие культурно-гуманитарного сотрудничества между Россией и Узбекистаном.
Особую атмосферу мероприятию придали стихотворные выступления школьников — ребята с воодушевлением читали строки, посвященные первопроходцам космоса.
Спасибо нашим соотечественникам, которые каждый год приходят 12 апреля. Полет Гагарина стал прорывом для всей мировой науки. Верю, что кто-то из сегодняшних школьников и студентов однажды тоже полетит в космос!