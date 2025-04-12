Бельский: На трибунах стадионов объективно не хватает фанатов

По словам господина Бельского, «сейчас на трибунах объективно не хватает фанатов».
«Для наших любимых клубов их энергия, кричалки — сразу плюс 200% к мотивации», — написал спикер Заксобрания в своем Telegram-канале.
Следом господин Бельский передал батальону необходимые вещи и пару квадроциклов, после чего принял участие в товарищеском матче, который завершился со счетом 2:2.
Ранее спикер Заксобрания в эфире радиостанции «Зенит» заявлял, что не разделяет бойкот болельщиков из-за Fan ID. Спикер ЗакСа подчеркивал, что паспорт болельщика можно оформить в два клика на Госуслугах, а с поклонниками футбола стоит провести «разъяснительную работу».
«Бойкот нужно держать до конца! Пусть устраивают лотереи, пусть загоняют на трибуны бюджетников, пусть хоть заполняют сектора резиновыми женщинами, но на футбол мы ходить не будем», — говорилось в сообщении.
Как писал ранее «Ъ-СПб», в марте 2024 года трое петербуржцев, связанных с запрещенной в РФ террористической организацией «Русский добровольческий корпус», пытались совершить теракт против фанатского батальона.