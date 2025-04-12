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Бельский: На трибунах стадионов объективно не хватает фанатов

Спикер Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский во время встречи с представителями добровольческого батальона «Эспаньола», который представлял экс-полузащитник «Локомотива» и сборной России по футболу Андрей Соломатин, затронул поддержку болельщиков на футбольных матчах.

Источник: Telegram-канал спикера Заксобрания Петербурга Александра Бельского

По словам господина Бельского, «сейчас на трибунах объективно не хватает фанатов».

«Для наших любимых клубов их энергия, кричалки — сразу плюс 200% к мотивации», — написал спикер Заксобрания в своем Telegram-канале.

Следом господин Бельский передал батальону необходимые вещи и пару квадроциклов, после чего принял участие в товарищеском матче, который завершился со счетом 2:2.

Ранее спикер Заксобрания в эфире радиостанции «Зенит» заявлял, что не разделяет бойкот болельщиков из-за Fan ID. Спикер ЗакСа подчеркивал, что паспорт болельщика можно оформить в два клика на Госуслугах, а с поклонниками футбола стоит провести «разъяснительную работу».

Отметим, что в марте 2023 года в «Эспаньоле», где служат активные фанаты «Зенита», ЦСКА, «Локомотива» и «Спартака», призывали болельщиков не ходить на матчи из-за внедрения электронных паспортов.

«Бойкот нужно держать до конца! Пусть устраивают лотереи, пусть загоняют на трибуны бюджетников, пусть хоть заполняют сектора резиновыми женщинами, но на футбол мы ходить не будем», — говорилось в сообщении.

Как писал ранее «Ъ-СПб», в марте 2024 года трое петербуржцев, связанных с запрещенной в РФ террористической организацией «Русский добровольческий корпус», пытались совершить теракт против фанатского батальона.