Бельский: На трибунах стадионов объективно не хватает фанатов

Ранее спикер Заксобрания в эфире радиостанции «Зенит» заявлял, что не разделяет бойкот болельщиков из-за Fan ID. Спикер ЗакСа подчеркивал, что паспорт болельщика можно оформить в два клика на Госуслугах, а с поклонниками футбола стоит провести «разъяснительную работу».