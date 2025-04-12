СК РФ взял на контроль вопрос о нарушении прав детей-инвалидов в Ростове

— В одном из телеграм-каналов появилось сообщение о том, что с января 2025 года в Ростове детям-инвалидам не предоставляются расходные материалы к инсулиновым инжекторам, и родителям приходится покупать их за свой счет, — прокомментировали в Следкоме. — При этом многочисленные обращения граждан в профильные структуры результатов не принесли.