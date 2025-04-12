СК РФ взял на контроль вопрос о нарушении прав детей-инвалидов в Ростове

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по информации о нарушении прав детей-инвалидов из Ростова-на-Дону. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
— В одном из телеграм-каналов появилось сообщение о том, что с января 2025 года в Ростове детям-инвалидам не предоставляются расходные материалы к инсулиновым инжекторам, и родителям приходится покупать их за свой счет, — прокомментировали в Следкоме. — При этом многочисленные обращения граждан в профильные структуры результатов не принесли.
В Следственном управлении СК по Ростовской области организована процессуальная проверка этой информации.
— Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК по Ростовской области Аслану Хуаде доложить об уже установленных обстоятельствах, а после процессуальной проверки — о ее результатах.
Ход проверки поставлен на контроль в центральном аппарате СК.
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