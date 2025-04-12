В Москве презентовали национальный проект «Молодежь и дети»

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Национальный проект «Молодежь и дети», который реализуется по поручению президента России Владимира Путина, презентовали в Москве, заявил глава Росмолодежи Григорий Гуров.
Нацпроект представили в субботу на площадке Национального центра «Россия» в Москве.
«Молодёжь и дети» — это не просто национальный проект — это важнейший национальный приоритет. Он охватывает более 50 миллионов человек — треть населения страны. В рамках нацпроекта, запущенного по инициативе президента России, мы совместно с коллегами из профильных ведомств и общественных объединений создаём все условия для развития подрастающего поколения, открывая новые возможности для образования, творчества и самореализации каждого молодого человека в стране. Для этого по нацпроекту будет капитально отремонтировано и оснащено более 8 тысяч школ, ведётся строительство 17 современных кампусов, к 2030 году их будет 25, развиваются центры дополнительного образования — IT-кубы, кванториумы, мини-сириусы. Во всех регионах России создаются молодёжные пространства, организуются масштабные фестивали, будет выдано более 15 тысяч грантов для поддержки социально значимых инициатив во всех регионах страны. Мы хотим, чтобы каждый молодой человек в России знал, что у него есть возможность реализовать свои мечты и свой талант в нашей стран", — сказал Гуров.
Нацпроект включает в себя девять федеральных проектов, которые реализуют Росмолодежь, Минпросвещения России, Минобрнауки РФ, Минкультуры, Россотрудничество, Рособрнадзор и другие организации. В свою очередь федеральные проекты включают 165 различных мер и инициатив. Среди них развитие молодежной, образовательной и научной инфраструктуры, грантовая поддержка инициатив молодежи, повышение квалификации педагогов, а также вовлечение детей и подростков в патриотические и добровольческие движения. В рамках нацпроекта к 2030 году планируется создать 489 образовательных кластеров, повысить квалификацию более 55 тысяч преподавателей.
«В нашей стране молодежь и дети всегда были и остаются приоритетом государственной политики. Создаются условия для их всестороннего развития, поддерживаются стремления к профессиональному росту и самореализации. Это важно, поскольку будущее страны во многом зависит от того, какие возможности мы сегодня создадим для подрастающих поколений. Говоря в этом контексте о Российском обществе “Знание”, хочется сказать, что мы видим своей задачей давать ребятам актуальные и достоверные знания, ориентиры и ресурсы для их уверенного движения вперед. Мы верим в потенциал каждого молодого человека и делаем всё, чтобы их навыки находили поддержку и открывали новые горизонты возможностей», — отметил генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.
Презентация нацпроекта прошла в формате диалога представителей ведомств, организаций и глав регионов с молодежью.