В Москве презентовали национальный проект «Молодежь и дети»

«Молодёжь и дети» — это не просто национальный проект — это важнейший национальный приоритет. Он охватывает более 50 миллионов человек — треть населения страны. В рамках нацпроекта, запущенного по инициативе президента России, мы совместно с коллегами из профильных ведомств и общественных объединений создаём все условия для развития подрастающего поколения, открывая новые возможности для образования, творчества и самореализации каждого молодого человека в стране. Для этого по нацпроекту будет капитально отремонтировано и оснащено более 8 тысяч школ, ведётся строительство 17 современных кампусов, к 2030 году их будет 25, развиваются центры дополнительного образования — IT-кубы, кванториумы, мини-сириусы. Во всех регионах России создаются молодёжные пространства, организуются масштабные фестивали, будет выдано более 15 тысяч грантов для поддержки социально значимых инициатив во всех регионах страны. Мы хотим, чтобы каждый молодой человек в России знал, что у него есть возможность реализовать свои мечты и свой талант в нашей стран", — сказал Гуров.