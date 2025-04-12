Депутат Госдумы Буцкая раскритиковала программу «Мама в 16»

«Мама в 16» — это не дорожная карта для подростка, а красный маячок для социальной службы. Дело в том, что данное шоу может, к сожалению, восприниматься площадкой для создания и продвижения собственных блогов или каналов. Нередки случаи, когда девочки после шоу становятся звездами, а их дети им уже становятся не нужными, и малышей отдают в детские дома, либо под опеку родственникам. В связи с этим девочки, насмотревшись на «успех» предыдущих героинь шоу, могут ради популярности намеренно беременеть в 16 лет или ранее. Этого допускать нельзя. Я бы не хотела видеть такие программы на нашем ТВ", — сказала Буцкая.