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Какая погода будет в Казахстане 13 апреля

АЛМАТЫ, 12 апр — Sputnik. Атмосферные фронтальные разделы сохраняет свое влияние на северные, центральные и южные регионы Казахстана, принося с собой дожди с грозами, днем на севере, в центре — сильные дожди.

Сейчас в Ричмонде: +9° 8 м/с 81% 758 мм рт. ст. +10°
Источник: Sputnik.kz

На остальной территории республики прогнозируется погода без осадков.

По Казахстану ожидаются усиление ветра, туман, на юге — шквал, пыльная буря, на севере, в центре страны — град.

Ночью на западе, севере Западно-Казахстанской, на севере Актюбинской, на западе Костанайской, Акмолинской, Северо-Казахстанской областей ожидаются заморозки 3 градуса.

Погода в мегаполисах

Астана: переменная облачность, временами дождь. Ветер северо-восточный 9−14, днем порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 3−5, днем 12−14 тепла.

Алматы: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 4−9 м/с. Температура воздуха ночью 12−14, днем 26−28 тепла.

Шымкент: переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный 8−13, днем порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 16−18, днем 30−32 тепла.