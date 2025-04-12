Какая погода будет в Казахстане 13 апреля

На остальной территории республики прогнозируется погода без осадков.
По Казахстану ожидаются усиление ветра, туман, на юге — шквал, пыльная буря, на севере, в центре страны — град.
Ночью на западе, севере Западно-Казахстанской, на севере Актюбинской, на западе Костанайской, Акмолинской, Северо-Казахстанской областей ожидаются заморозки 3 градуса.
Погода в мегаполисах
Астана: переменная облачность, временами дождь. Ветер северо-восточный 9−14, днем порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 3−5, днем 12−14 тепла.
Алматы: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 4−9 м/с. Температура воздуха ночью 12−14, днем 26−28 тепла.
Шымкент: переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный 8−13, днем порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 16−18, днем 30−32 тепла.