«Бесчинство зимы заканчивается». Синоптик Дмитрий Рябов сказал о серьезном потеплении с 14 по 20 апреля в Беларуси

Довольно жарко в стране будет во вторую половину рабочей неделе. Осадки маловероятны, только на юго-западе в пятницу могут пролиться небольшие дожди, по утрам и ночью — туманно. При этом ночи ожидаются с «плюсом» — примерно +6 — +12 градусов. Днем в четверг, 17 апреля, потеплее до +18 — +23 градусов, а в пятницу, 18 апреля, в среднем — около +19.