«Бесчинство зимы заканчивается». Синоптик Дмитрий Рябов сказал о серьезном потеплении с 14 по 20 апреля в Беларуси

О возвращении весенней погоды на неделе с 11 по 17 ноября 2025 года синоптик Дмитрий Рябов рассказал в эфире телеканала ОНТ.
Телевизионный синоптик порадовал белорусов тем, что в ближайшую неделю бесчинство зимы заканчивается. В Беларусь с запада начнет поступать теплая воздушная масса, нагретая Гольфстримом. Благодаря этому атмосферные процессы начнут изменяться, становясь все больше похожими на весенние. В республике температуры будут повышаться, начиная с западных регионов.
— Потепление станет заметным в начале новой недели, и даже по ночам будет тепло, — пояснил метеоролог.
Начнется неделя переменой облачностью, но за счет области высокого атмосферного давления на большей части страны осадков не прогнозируется. Влажность воздуха будет составлять до 70%. Ветер — умеренный южного направления. В ночные часы около +4 — +9 градусов. В понедельник, 14 апреля, днем воздух прогреется до +11 — +16 тепла, а во вторник, 15 апреля, уже будет около +14 — +18 выше ноля.
В среду, 16 апреля, на белорусской погоде скажется влияние малоактивных атмосферных фронтов с юго-западной части Европы. Возможны небольшие дожди почти во всех районах. В ночные +6 — +11 градусов, а днем снова до +18 тепла.
Довольно жарко в стране будет во вторую половину рабочей неделе. Осадки маловероятны, только на юго-западе в пятницу могут пролиться небольшие дожди, по утрам и ночью — туманно. При этом ночи ожидаются с «плюсом» — примерно +6 — +12 градусов. Днем в четверг, 17 апреля, потеплее до +18 — +23 градусов, а в пятницу, 18 апреля, в среднем — около +19.
Предварительно, пасхальные выходные в Беларуси будут тоже очень теплыми. В ночные часы ожидается около +6 — +12 градусов. В субботу, 19 апреля, днем будет до +21 тепла, а в воскресенье, 20 апреля, воздух прогреется до +13 градусов на западе, в регионах на юго-востоке — до +21 покажут термометры.
Еще синоптики сказали о резком повороте к весне в Беларуси благодаря антициклону с северной Африки: «Днем запросто будет +24 — +26».
Также ревматолог предупредила белорусов о проблемах из-за щелчков в пальцах и коленях.