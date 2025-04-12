К 9 Мая на Театральной площади в Ростове уберут коммерческую рекламу

К 80-летию Великой Победы Театральная площадь Ростова-на-Дону временно избавится от коммерческой рекламы. С 1 по 10 мая здесь не останется ни одного рекламного баннера — вместо них появятся символы праздника. Об этом сообщили в пресс-службе администрации донской столицы.
Такое решение принял глава города Александр Скрябин на заседании оргкомитета по подготовке к юбилею Победы. Он поручил Управлению наружной рекламой заменить все коммерческие плакаты на Театральной площади на тематическое оформление.
— Остановочные комплексы тоже получат праздничный дизайн. Призываем и бизнес присоединиться к украшению города, — заявил сити-менеджер.
Кроме того, Скрябин предложил продлить праздничную атмосферу — часть элементов оформления может остаться и после 10 мая.
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