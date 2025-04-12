Рейс Пхукет — Москва вылетит после почти суточной задержки

Рейс должен был вылететь 12 апреля в 8.45 мск. Сейчас проводится оперативная коррекция.
«Выполнение рейса ZF-2902 планируется 13 апреля в 07.45 (03.45 мск), авиакомпания вынуждена перенести рейс в связи с закрытием аэропорта Пхукета на регламентные работы», — сообщила авиакомпания.
На время ожидания вылета пассажирам будет предоставлены размещение в гостинице и другие услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами. Представители авиакомпании на Пхукете совместно с представителями туроператоров уже занимаются размещением пассажиров.