Ричмонд
+11°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рейс Пхукет — Москва вылетит после почти суточной задержки

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Рейс Пхукет-Москва авиакомпании Azur air вылетит 13 апреля в 3.45 мск после задержки в 19 часов в связи с закрытием аэропорта Пхукета на регламентные работы, сообщили РИА Новости в авиакомпании.

Источник: РИА Новости

Рейс должен был вылететь 12 апреля в 8.45 мск. Сейчас проводится оперативная коррекция.

«Выполнение рейса ZF-2902 планируется 13 апреля в 07.45 (03.45 мск), авиакомпания вынуждена перенести рейс в связи с закрытием аэропорта Пхукета на регламентные работы», — сообщила авиакомпания.

На время ожидания вылета пассажирам будет предоставлены размещение в гостинице и другие услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами. Представители авиакомпании на Пхукете совместно с представителями туроператоров уже занимаются размещением пассажиров.