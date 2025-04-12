В Уфе состоялся форум школьного образования «Взлетай»

11 апреля в конгресс-холле «Торатау» состоялся масштабный форум, собравший директоров школ, учителей и воспитателей детских садов со всей республики. Участники обсудили актуальные вопросы образования и воспитания, а также выработали совместные решения для улучшения условий работы в образовательной сфере. Об этом рассказал глава Башкирии Радий Хабиров.
Форум был посвящен важнейшим аспектам воспитания подрастающего поколения, включая духовное, нравственное и патриотическое развитие. Одной из ключевых тем обсуждения стала безопасность детей. Участники отметили необходимость защиты школьников от таких угроз, как травля, кибермошенничество и вовлечение в противоправные действия.
Одним из значимых решений форума стало введение так называемого дня цифровой гигиены в школах. В этот день учащиеся смогут получить информацию о потенциальных угрозах, которые подстерегают их в интернете. Это нововведение направлено на повышение осведомленности детей о безопасности в цифровом пространстве.
Кроме того, Радий Хабиров обратил внимание на растущую озабоченность педагогов по поводу излишней бюрократии. Учителя выступают за сокращение объемов отчетности, чтобы освободить больше времени для главного — обучения и воспитания своих учеников. Глава региона заверил участников форума, что этот вопрос будет взят на заметку, и правительство начнет рассматривать возможные пути его решения.
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