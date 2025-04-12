В Уфе состоялся форум школьного образования «Взлетай»

Кроме того, Радий Хабиров обратил внимание на растущую озабоченность педагогов по поводу излишней бюрократии. Учителя выступают за сокращение объемов отчетности, чтобы освободить больше времени для главного — обучения и воспитания своих учеников. Глава региона заверил участников форума, что этот вопрос будет взят на заметку, и правительство начнет рассматривать возможные пути его решения.