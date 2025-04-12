Рецептурные лекарства начнут выдавать по новым правилам в Нижнем Новгороде

Согласно новому порядку, увеличены сроки, в течение которых аптеки обязаны обслужить рецепты при отсутствии нужного препарата в наличии. Теперь, если лекарство отсутствует, рецепт должен быть обслужен в течение 10 рабочих дней после окончания его срока действия.
Для рецептов, отмеченных как срочные, установлен сокращенный срок — не более трех рабочих дней с момента завершения срока действия документа.
Если для обеспечения пациента необходима дополнительная закупка препарата, аптека обязана выдать лекарство не позднее 30 дней с даты обращения.
Если нужного лекарства в аптеке нет, рецепт возвращается клиенту с отметкой «принят на обслуживание» и указанием даты. О поступлении препарата пациента информируют в течение суток с помощью телефонного звонка или СМС.