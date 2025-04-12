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Санатории Белоруссии приобретают в Крыму лечебную грязь Сакского озера

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр — РИА Новости Крым. Санатории Белоруссии приобретают в Крыму уникальную лечебную грязь Сакского озера для проведения процедур. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказала доцент кафедры физиологии человека и животных и биофизики КФУ, директор «Технологий здоровья и реабилитации» Елена Бирюкова.

Источник: РИА "Новости"

По ее словам, грязелечение в Крыму используют многие санатории, но лечебная сакская грязь известна не только на полуострове, но и далеко за пределами республики, и даже за пределами России.

Возможность убедиться в этом в очередной раз представилась для крымской делегации во время визита в Минск для участия в международной выставке «Отдых-2025», рассказала Бирюкова. В рамках программы было предусмотрено посещение нескольких белорусских санаториев, где, как оказалось, помимо местных лечебных грязей, используют крымскую — из Сакского озера.

«В тех санаториях, в которых мы побывали в Республике Беларусь, используют сакскую грязь для грязевых аппликаций — привозят ее из Крыма. То есть в Белоруссии прекрасно знают о Республике Крым, о ее технологиях. И наша задача, чтобы этих технологий стало больше, чтобы они стали наукоемкими и распространялись», — сказала Бирюкова.

Она отметила, что сегодня Крым взял на себя миссию возродить различные направления санаторно-курортного лечения. К примеру, в Саках и Евпатории, помимо грязей, стали развивать бальнеологию — лечение с использованием местных минеральных вод.

Бирюкова подчеркнула, что в Научно-клиническом центре «Технологии здоровья и реабилитации» разрабатываются несколько новых программ для санаторно-курортной отрасли, в том числе методики превентивной медицины здоровьесбережения.

«И эти технологии мы готовы внедрять в санаторно-курортном кластере не только в Республике Крым, но и у наших коллег, в Республике Беларусь», — отметила она.

Минкурортов Крыма с марта активно презентовало туристский потенциал республики в регионах России и за ее пределами. Крымский стенд побывал на мероприятиях выставки «Интурмаркет» в Нижнем Новгороде и на 1-й Международной выставке туризма и индустрии гостеприимства MITT в Москве. После этого делегация из Крыма направилась в Минск, на крупнейшую международную выставку «Отдых-2025». Завершили этот тур «Дни Республики Крым» на международной турвыставке «Лето-2025» в Екатеринбурге.

Крымская делегация в Минске подписала ряд соглашений о сотрудничестве.