Санатории Белоруссии приобретают в Крыму лечебную грязь Сакского озера

«В тех санаториях, в которых мы побывали в Республике Беларусь, используют сакскую грязь для грязевых аппликаций — привозят ее из Крыма. То есть в Белоруссии прекрасно знают о Республике Крым, о ее технологиях. И наша задача, чтобы этих технологий стало больше, чтобы они стали наукоемкими и распространялись», — сказала Бирюкова.