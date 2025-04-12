Нацпроект «Молодежь и дети» определил главный приоритет

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Национальный проект «Молодежь и дети», созданный по поручению президента России Владимира Путина, определил детей и молодых людей как главный государственный приоритет страны, заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.
«В течение сегодняшнего дня в Национальном центре “Россия” весь день обсуждали новый национальный проект “Молодежь и дети”, созданный по поручению нашего президента Владимира Владимировича Путина… Это значит, что решением президента России зафиксированы в качестве ключевого государственного приоритета дети и молодежь нашей страны. То есть вы самое главное для страны», — сказал Кириенко на открытии форумного сезона Росмолодежи, которое проходит в субботу в Национальном центре «Россия».
Он также подчеркнул важность того, что российская молодежь стала соавтором нацпроекта.
«Потому что базовый принцип, который задал наш президент при создании российского движения детей и молодежи при всей государственной работе с молодежью, наверное, можно сформулировать так — “ничего для детей и молодежи без участия самих детей и молодежи”. Спасибо вам огромное за ваше активное участие. Вы соавторы, а очень часто и авторы идей, предложений, которые теперь воплотились в государственные программы и проекты… Самое главное, что это ваше время, потому что Россия сегодня — действительно страна возможностей. Это время ваших возможностей», — отметил Кириенко.
В свою очередь вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко подчеркнул, что благодаря Путину подрастающему поколению посвящен целый национальный проект «Молодежь и дети», цель которого — реализация возможностей и талантов.
«У вас огромное количество дорог, вы можете в общероссийском проекте “Мы вместе” приносить пользу, быть волонтерами, участвовать в различных акциях», — отметил Чернышенко.
Вице-премьер добавил, что молодежь также сможет получить гранты до 1,5 миллиона рублей на реализацию своих стартапов.
В ходе мероприятия Кириенко и Чернышенко дали старт форумному сезону Росмолодежи 2025 года.