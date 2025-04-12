Нацпроект «Молодежь и дети» определил главный приоритет

«Потому что базовый принцип, который задал наш президент при создании российского движения детей и молодежи при всей государственной работе с молодежью, наверное, можно сформулировать так — “ничего для детей и молодежи без участия самих детей и молодежи”. Спасибо вам огромное за ваше активное участие. Вы соавторы, а очень часто и авторы идей, предложений, которые теперь воплотились в государственные программы и проекты… Самое главное, что это ваше время, потому что Россия сегодня — действительно страна возможностей. Это время ваших возможностей», — отметил Кириенко.