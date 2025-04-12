Белорусский ревматолог сказала, как проявляется артроз

Белорусский ревматолог рассказала о первых проявлениях артроза, пишет БелТА.
Так, по словам врача-ревматолога Наталии Морозовой-Плавской, первыми «звоночками» артроза является проявление боли, которая при этой болезни зачастую «стартового характера».
— Например, я долго сидела, встала — и мне больно. Я делаю шаги — трение и боль в суставах проходят, — пояснила доктор.
После этого при артрозе подключается более глубокая и ноющая боль, провоцируемая нагрузкой. В таких случаях у пациента в состоянии покоя не болит ничего, а если начать работать и двигаться, то появляется боль.
— Эта боль не острая, не пульсирующая, но ноет постоянно, — добавила специалист.
Еще одним классическим признаком артроза является то, что пациенту становится легче подниматься по лестнице, чем спускаться. Однако, увы, появление этой жалобы означает, что процесс уже, как правило, не на ранней стадии, а запущен.
— То, что уже произошло, не отменить, сустав не вернется в исходное состояние, — резюмировала ревматолог.
К слову, артроз называют болезнью миллионов, так как согласно статистике, от него страдают до 15% населения Земли.
Также ревматолог предупредила белорусов о проблемах из-за щелчков в пальцах и коленях.
Тем временем синоптик Дмитрий Рябов сказал о серьезном потеплении с 14 по 20 апреля в Беларуси: «Бесчинство зимы заканчивается». А еще синоптики сказали о резком повороте к весне в Беларуси благодаря антициклону с северной Африки: «Днем запросто будет +24 — +26».