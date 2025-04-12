С 14 апреля в Ростовской области будет пропадать радио- и телесигнал

14−20 апреля возможны кратковременные перерывы трансляции телерадиосигнала в нескольких населенных пунктах Ростовской области. Об этом рассказали в Российской телевизионной и радиовещательной сети.
В это время на станциях будут проходить профилактические или другие плановые работы, требующие отключения передающего оборудования.
— Некоторые работы могут быть перенесены на другое время из-за плохих погодных условий. Все отключения трансляции согласованы с вещателями, — уточнили в РТРС.
Так, в понедельник, 14 апреля, перебои с вещанием всех 20 каналов ожидаются в Новошахтинске с 10:00 до 19:00 и в Обливской с 10:00 до 17:00.
Во вторник, 25 апреля, с 10:00 до 17:00 может пропадать сигнал первого мультиплекса в Солонецком Обливского района, с 10:00 до 16:00 проблемы с вещаниями двух пакетов каналов вероятны в Куйбышеве, а с 11:00 до 17:00 перебои возможны в Талловерове Кашарского района и Хуторском Зимовниковского.
В среду, 16 апреля, с 11:00 до 17:00, будет прерываться телесигнал на каналах первого и второго мультиплекса в Валуевке Ремонтненского района, Ильинске Белокалитвинского района в Садках Красносулинского района.
В четверг, 17 апреля, проблемы с просмотром ТВ-программ обоих пакетов телеканалов ожидаются в Солонецком Обливского района и Федосеевке Заветинского района с 11:00 до 17:00. В этот же день, с 10:00 до 19:00, в Таганроге будет прерываться телесигнал двух мультиплексов, а также радиосигнал каналов Ростовской ГТРК — «Маяк», «Вести ФМ» и «Радио России».
В пятницу, 18 апреля, с 11:00 до 17:00 отключения телесигнала ожидаются в Заветном, Красном Сулине и Чирском Советского района.
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