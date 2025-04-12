С 14 апреля в Ростовской области будет пропадать радио- и телесигнал

В четверг, 17 апреля, проблемы с просмотром ТВ-программ обоих пакетов телеканалов ожидаются в Солонецком Обливского района и Федосеевке Заветинского района с 11:00 до 17:00. В этот же день, с 10:00 до 19:00, в Таганроге будет прерываться телесигнал двух мультиплексов, а также радиосигнал каналов Ростовской ГТРК — «Маяк», «Вести ФМ» и «Радио России».