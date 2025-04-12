Ричмонд
+9°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Врач назвала белорусам «красные флаги», когда нужно обратиться к ревматологу

Врач перечислила симптомы для обращения к ревматологу.

Источник: Комсомольская правда

Белорусский врач назвала белорусам «красные флаги», когда необходимо обращаться к ревматологу, сообщает БелТА.

Врач-ревматолог Наталия Морозова-Плавская отметила, что на прием к врачу ревматологу необходимо сходить при появлении у пациента специальных «красных флагов». К таким симптома она отнесла боли в суставах и припухлости.

— Если вам еще нет 50 лет, а у вас болят суставы. Или если у вас припухли суставы кистей или стоп, есть высыпания и температура, — перечислила специалист.

Доктор отметила, что порой пациенты годами ходят по различным специалистам, считая, что у них проблемы с желудком или зрением. Однако после походов к гастроэнтерологу, офтальмологу, неврологу, выясняется, что необходимо лечение ревматолога.

— Это системное заболевание с поражением разных органов и систем, — подытожила доктор Морозова-Плавская.

Также белорусский ревматолог сказала, как проявляется артроз. И еще ревматолог предупредила белорусов о проблемах из-за щелчков в пальцах и коленях.

Тем временем синоптик Дмитрий Рябов сказал о серьезном потеплении с 14 по 20 апреля в Беларуси: «Бесчинство зимы заканчивается». А еще синоптики сказали о резком повороте к весне в Беларуси благодаря антициклону с северной Африки: «Днем запросто будет +24 — +26».