Врач назвала белорусам «красные флаги», когда нужно обратиться к ревматологу

Белорусский врач назвала белорусам «красные флаги», когда необходимо обращаться к ревматологу, сообщает БелТА.
Врач-ревматолог Наталия Морозова-Плавская отметила, что на прием к врачу ревматологу необходимо сходить при появлении у пациента специальных «красных флагов». К таким симптома она отнесла боли в суставах и припухлости.
— Если вам еще нет 50 лет, а у вас болят суставы. Или если у вас припухли суставы кистей или стоп, есть высыпания и температура, — перечислила специалист.
Доктор отметила, что порой пациенты годами ходят по различным специалистам, считая, что у них проблемы с желудком или зрением. Однако после походов к гастроэнтерологу, офтальмологу, неврологу, выясняется, что необходимо лечение ревматолога.
— Это системное заболевание с поражением разных органов и систем, — подытожила доктор Морозова-Плавская.
Также белорусский ревматолог сказала, как проявляется артроз. И еще ревматолог предупредила белорусов о проблемах из-за щелчков в пальцах и коленях.
Тем временем синоптик Дмитрий Рябов сказал о серьезном потеплении с 14 по 20 апреля в Беларуси: «Бесчинство зимы заканчивается». А еще синоптики сказали о резком повороте к весне в Беларуси благодаря антициклону с северной Африки: «Днем запросто будет +24 — +26».