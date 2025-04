Певице Ольге Серябкиной исполнилось 40 лет

Артистка начала заниматься сольным творчеством еще будучи участницей группы Serebro: в 2014 году она под псевдонимом Holy Molly представила совместный с DJ M.Е.G. сингл Kill Me All Night Long. В 2015 году уже просто Molly выпустила синглы For Ma Ma и Zoom, а в 2016-м представила свой первый русскоязычный трек «Я просто люблю тебя». В 2017 году Molly записала дуэт с Егором Кридом на песню «Пьяная» и сольный трек на английском Fire, в записи которого принял участие Максим Фадеев. В апреле 2019 вышел дебютный сольный альбом певицы «Косатка в небе», который был записан на лейбле Фадеева MALFA, а в октябре того же года продюсер расторг контракты со всеми своими артистами, в том числе и с Molly.