Глава Ленинского района Уфы получил медаль за участие в запуске «Ракеты Победы»

Глава администрации Ленинского района Уфы Олег Котов стал обладателем юбилейной медали «Космодром Байконур. За участие в запуске космических аппаратов». Это событие произошло на фоне исторического запуска ракеты-носителя «Союз-2.1а», который состоялся 8 апреля с легендарного космодрома Байконур.
Запуск ракеты был посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Ракета, получившая символическое название «Ракета Победы», стала олицетворением связи между прошлым и будущим, между подвигами наших предков и современными достижениями в области космонавтики. Олег Котов, получивший медаль, выразил свою гордость за участие в этом знаковом событии.
— Вместе с семьей стали свидетелями исторического старта, который произвёл на нас незабываемое впечатление и гордость за Россию, — рассказал Олег Котов.
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