Глава Ленинского района Уфы получил медаль за участие в запуске «Ракеты Победы»

Запуск ракеты был посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Ракета, получившая символическое название «Ракета Победы», стала олицетворением связи между прошлым и будущим, между подвигами наших предков и современными достижениями в области космонавтики. Олег Котов, получивший медаль, выразил свою гордость за участие в этом знаковом событии.