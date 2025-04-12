В Москву прибыла вторая группа россиян, освобожденных в Тунисе

Ранее первая группа россиян прибыла в московский аэропорт «Шереметьево».
Накануне посольство России подтвердило РИА Новости освобождение соотечественников. В диппредставительстве сообщили, что освобожденные россияне покинут Тунис в пятницу.
В конце января посольство уточняло, что задержанные россияне находятся в пяти местах лишения свободы — трое в тюрьме Морнагия, двое — в Белли, трое — в Бордж Аль-Амри, двое — в Удне, одна гражданка России — в женской тюрьме Манубы. Сотрудники консульского отдела посольства посетили всех задержанных.
Изначально одиннадцать российских туристов отправились в поселение Хайдра, расположенное недалеко от границы с Алжиром, чтобы посетить античные памятники. В ноябре 2024 года они перестали выходить на связь, позднее выяснилось, что их задержали местные власти.
В четверг тунисская радиостанция Mosaique FM сообщила, что судья управления по борьбе с терроризмом принял решение об освобождении 11 россиян. Они были задержаны в ноябре 2024 года в приграничной зоне в районе Хайдра по подозрению в причастности к терроризму, но обвинения им так и не предъявили. Решение суда приняли после расследования, которое доказало их непричастность.