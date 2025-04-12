В Москву прибыла вторая группа россиян, освобожденных в Тунисе

В четверг тунисская радиостанция Mosaique FM сообщила, что судья управления по борьбе с терроризмом принял решение об освобождении 11 россиян. Они были задержаны в ноябре 2024 года в приграничной зоне в районе Хайдра по подозрению в причастности к терроризму, но обвинения им так и не предъявили. Решение суда приняли после расследования, которое доказало их непричастность.