В Ростовской области стоимость килограмма курятины превысила 200 рублей

В первую неделю апреля подорожал ряд продуктов питания. Это следует из обновленных данных Ростовстата. Так, куриное мясо в регионе стали продавать дороже 200 рублей за килограмм.
Охлажденные и мороженые куры дешевле всего можно купить в Миллерово — 184,85 рубля, в Ростове цена составляет 195,10, а в Таганроге дороже всего — 200,38 рубля.
В донской столице оказалась самая дешевая свинина — 374,81 рубля за кило, а самая дорогая оказалась в Шахтах за 401,71 рубля.
За килограмм говядины меньше всего просят в Сальске — 564,48 рубля, самые дорогие цены в Таганроге — 621,24, а в Ростове — 595,41.
Цены на масло варьируются от 1063,51 рубля в Шахтах до 1099,24 рубля в Ростове.
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