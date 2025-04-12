«Работают восемь автоцистер, автолестница и подъемник». Сильный пожар произошел на территории предприятия под Дзержинском

В Дзержинском районе крупный пожар произошел на территории местного предприятия. Подробности ЧС, произошедшего 12 апреля сообщили в пресс-службе ведомства.
Так, около 20.00 часов в МЧС сообщили о возгорании, произошедшем на территории предприятия в агрогородке Гричино Дзержинского района. В пресс-службе пояснили, что на ликвидации пожара задействовано несколько подразделений спасателей.
— Подразделения МЧС работают по сообщению о возгорании на территории предприятия. К ликвидации пожара привлечены восемь автоцистерн, автолестница и автоколенчатый подъемник, — прокомментировали в пресс-службе МЧС.
На момент написания статьи других подробностей о пожаре не сообщалось.
В этот же день МЧС сообщало о пожаре на Комаровском рынке в Минске.
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