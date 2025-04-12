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Москвичей предупреждают об ухудшении погоды

Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети.

Сейчас в Ричмонде: +10° 7 м/с 71% 757 мм рт. ст. +10°
Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

В ночь на 13 апреля в столице ожидаются снег и заморозки. Такие погодные условия могут способствовать образованию гололедицы.

Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят необходимые регламентные работы.

В связи с ухудшением погоды жителям и гостям столицы рекомендуют пользоваться общественным транспортом. Автомобилистов просят заранее планировать маршруты, быть внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.

В чрезвычайной ситуации необходимо звонить в экстренные службы по телефонам: 101 или 112.