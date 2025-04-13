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Еще один город Волгоградской области выходит из отопительного сезона

В Михайловке Волгоградской области отопительный сезон завершится 15 апреля.

Источник: AP 2024

Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на постановление администрации муниципального округа.

При этом здесь уже начали готовиться к отопительному сезону 2025−2026 годов, утвердив план действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения.

Напомним, как сообщалось, в Волгограде подача тепла прекратится 14 апреля в связи с наступлением устойчивой теплой погоды. Пока не называют дату окончания отопительного сезона в Волжском. А вот в Камышине чиновники отключили отопление еще 4 апреля. После этого, как известно, в регион пришли заморозки и горожане мерзли в своих квартирах.