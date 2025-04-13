Еще один город Волгоградской области выходит из отопительного сезона

Напомним, как сообщалось, в Волгограде подача тепла прекратится 14 апреля в связи с наступлением устойчивой теплой погоды. Пока не называют дату окончания отопительного сезона в Волжском. А вот в Камышине чиновники отключили отопление еще 4 апреля. После этого, как известно, в регион пришли заморозки и горожане мерзли в своих квартирах.