Наружная реклама в Крыму: все ли законно и как меняются вывески

«Был в украинский период беспредел на рынке наружной рекламы. Но на сегодняшний день у нас все приведено в соответствие с законодательством России. По всем муниципальным округам, городам проведены торги, и вся наружная реклама имеет уже законный статус, заключены с муниципалитетами договоры и поступают платежи в бюджеты», — рассказала Супрун.
Она отметила, что председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов инициировал рабочее совещание «по приведению в соответствие всех вывесок уже не только по языковом смысле, но и в эстетическом».
«Конечно же, предпринимателям всегда что-то новое дается сложно, потому что есть и финансовые затраты, которые необходимо понести. Но, на мой взгляд, они у нас люди сознательные, и большинство уже включились в эту работу и приводят в соответствие, меняют вывески на русский язык. Остальные в процессе. Но, на мой взгляд, эта норма придется всем предпринимателям по душе», — сказала Супрун.
Надо по-русски: как крымчане относятся к замене иностранных вывесок.
Она напомнила, что русский язык входит в десятку самых популярных в мире и на нем разговаривают более 150 млн человек.
«Это язык науки, техники, искусства и культуры нашей страны. И хотелось бы, чтобы мы этот язык популяризировали, чтобы все вывески у нас были доступны на нашем родном языке. Когда ты подходишь и видишь: “Парикмахерская”, то понимаешь, куда идешь», заметила Супрун.
Территория кириллицы: в Крыму предлагают ввести единый дизайн вывесок.
Депутат подчеркнула, что, согласно законодательству, предприниматели в Крыму обеспечивают публикацию в вывесках социальной рекламы на не менее, чем 5% от всей рекламной площади. Причем нередко этот показатель доходит даже до 30%, отметила Супрун. По ее словам, это можно наблюдать, когда в Крыму готовятся к знаковым датам, «мимо которых нельзя пройти».
«Например, наш праздник Крымской весны, когда мы всегда стараемся, чтобы было максимальное информирование всего населения и гостей республики. Впереди 9 мая. А мы все ждем победы и наших ребят, которые сейчас находятся на специальной военной операции, днем и ночью защищают суверенитет страны. И конечно, мы здесь, в тылу, должны максимально помогать. А чем? Чем можем, на чем специализируемся», — сказала Супрун.
В октябре прошлого года в Госдуму РФ внесен законопроект, согласно которому вывески и надписи, в том числе информация о товаре и акциях, должны быть на русском языке. Законопроектом предлагается защитить русский язык и существенно ограничить использование англицизмов и иностранных слов на всей территории России, и прежде всего в публичном пространстве.
Пилотный проект по замене вывесок, в которых использовались буквы латиницы, уже стартовал в Крыму. За два месяца в Красноперекопске удалось заменить около 85%, рассказал ранее первый зампредседателя Госсовета Сергей Цеков. Теперь этот опыт планируется распространить на весь Крым.
Рекламные вывески в едином дизайне после реконструкции появились в Алупке — они вписаны в исторический облик города.