Наружная реклама в Крыму: все ли законно и как меняются вывески

«Конечно же, предпринимателям всегда что-то новое дается сложно, потому что есть и финансовые затраты, которые необходимо понести. Но, на мой взгляд, они у нас люди сознательные, и большинство уже включились в эту работу и приводят в соответствие, меняют вывески на русский язык. Остальные в процессе. Но, на мой взгляд, эта норма придется всем предпринимателям по душе», — сказала Супрун.