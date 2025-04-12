Минское «Динамо» проиграло «Трактору» в четвертьфинале Кубка Гагарина, пропустив три шайбы на последней минуте

Второй матч серии до четырех побед запланирован на понедельник, на 14 апреля. Игра пройдет на ледовой арене «Трактор» имени Валерия Белоусова. Затем уже команды будут сражаться на «Минск-Арене» 16 и 18 апреля. При необходимости состоятся матчи с пятого по седьмой: В Челябинске (20 и 24 апреля) и Минске (22 апреля).