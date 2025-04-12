Минское «Динамо» проиграло «Трактору» в четвертьфинале Кубка Гагарина, пропустив три шайбы на последней минуте

Хоккеисты минского «Динамо» проиграли челябинскому «Трактору» в матче 12 апреля.
Игра «Динамо-Минск» против «Трактора» в четвертьфинале Кубка Гагарина состоялась 12 апреля. Увы, белорусы с поражения стартовали в серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги.
Первый матч четвертьфинала Кубка Гагарина между «зубрами» и «медведями» проходил в Челябинске. И в начале хозяева арены играли с небольшим преимуществом, но не на табло — 0:0 до перерыва.
Второй период отличался тем, что минчане перехватили инициативу. Однако опасные моменты голкиперу «Трактора» Заку Фукале удалось нивелировать.
Счет в матче открыли челябинцы в начале третьего игрового отрезка. Но к середине периода в течение пары минут минчане дважды поразили ворота соперника, шайбы забили: Илья Усов и Роман Горбунов. Однако удержать победный счет «зубры» не сумели. На последней минуте основного времени «медведи» трижды забивали в ворота минчан. Игра закончилась со счетом 4:2 в пользу захвативших лидерство челябинцев.
Второй матч серии до четырех побед запланирован на понедельник, на 14 апреля. Игра пройдет на ледовой арене «Трактор» имени Валерия Белоусова. Затем уже команды будут сражаться на «Минск-Арене» 16 и 18 апреля. При необходимости состоятся матчи с пятого по седьмой: В Челябинске (20 и 24 апреля) и Минске (22 апреля).
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