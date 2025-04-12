В Москве стартовал новый сезон премии «МЫВМЕСТЕ»

«Международная премия “#МЫВМЕСТЕ” создает новые возможности для реализации и продвижения в нашей стране социально значимых инициатив. Самые успешные проекты получают поддержку от государства и бизнеса. Интерес к премии постоянно растёт — за прошедшие годы на участие в премии поступило более 145 тысяч заявок из 142 стран, и это важный показатель того, что Россия стала мировым центром добровольчества. В этом (2025 — ред.) году в премии уделено особое внимание поддержке участников СВО и членов их семей, расширена номинация “Герои нашего времени” — теперь она включает проекты по сохранению памяти о подвигах героев Великой Отечественной войны и поддержке ветеранов. В рамках нацпроекта “Молодёжь и дети”, запущенного по инициативе президента России, мы ставим перед собой задачу вовлечь в добровольческую деятельность до 45% молодых россиян и убеждены, что эти цели будут достигнуты», — сказал глава Росмолодежи Григорий Гуров.