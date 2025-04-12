В Москве стартовал новый сезон премии «МЫВМЕСТЕ»

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Пятый сезон международной премии «МЫВМЕСТЕ» стартовал в Москве в рамках презентации нацпроекта «Молодежь и дети», передает корреспондент РИА Новости.
Запуск пятого сезона премии прошел в субботу на площадке Национального центра «Россия».
«Международная премия “#МЫВМЕСТЕ” создает новые возможности для реализации и продвижения в нашей стране социально значимых инициатив. Самые успешные проекты получают поддержку от государства и бизнеса. Интерес к премии постоянно растёт — за прошедшие годы на участие в премии поступило более 145 тысяч заявок из 142 стран, и это важный показатель того, что Россия стала мировым центром добровольчества. В этом (2025 — ред.) году в премии уделено особое внимание поддержке участников СВО и членов их семей, расширена номинация “Герои нашего времени” — теперь она включает проекты по сохранению памяти о подвигах героев Великой Отечественной войны и поддержке ветеранов. В рамках нацпроекта “Молодёжь и дети”, запущенного по инициативе президента России, мы ставим перед собой задачу вовлечь в добровольческую деятельность до 45% молодых россиян и убеждены, что эти цели будут достигнуты», — сказал глава Росмолодежи Григорий Гуров.
Пятый сезон премии предусматривает четыре категории в рамках нацпроекта: «Личность», «НКО и проекты», «Компании» и «Территория», а также 12 номинаций.
Кроме того, в юбилейный сезон премии организаторы включили ряд нововведений. В частности, к оценке заявок подключат искусственный интеллект. Сами заявки на участие, по условиям, подаются до 23 июня. Церемония награждения пройдет с 2 по 5 декабря в Москве.
Международный форум гражданского участия #МЫВМЕСТЕ — ключевое событие в сфере добровольчества, благотворительности и НКО в России и мире, площадка формирования культуры взаимопомощи и неравнодушия. Целью форума стала организация диалога и партнёрства между государством, бизнесом и гражданским обществом для развития страны и эффективной помощи людям.
Международная премия #МЫВМЕСТЕ — флагманский проект мирового сообщества лидеров социальных преобразований.
Идею международного проекта на встрече с президентом России Владимиром Путиным в 2020 году предложили волонтеры Общероссийской акции «МыВместе». Путин поддержал идею, и она вошла в список поручений президента Российской Федерации № Пр-1150 от 23 июля 2020 года.