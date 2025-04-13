Патриарх Кирилл назначил епископа Феодосийского и Керченского

Отмечается, что чин наречения состоялся в субботу в Тронном зале кафедрального соборного Храма Христа Спасителя в Москве.
«Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил чин наречения архимандрита Илариона (Карандеева), клирика Феодосийской епархии, во епископа Феодосийского и Керченского», — сказано в сообщении.
На церемонии также присутствовал митрополит Симферопольский и Крымский Тихон.
25 июля 2024 года митрополит Феодосийский и Керченский Платон был освобожден от управления епархией, временное управление возлагается на митрополита Симферопольского и Крымского Тихона.