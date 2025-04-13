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Патриарх Кирилл назначил епископа Феодосийского и Керченского

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр — РИА Новости Крым. Новым епископом Феодосийским и Керченским наречен клирик Феодосийской епархии, архимандрит Иларион. Об этом сообщили в пресс-службе Крымской митрополии.

Источник: РИА "Новости"

Отмечается, что чин наречения состоялся в субботу в Тронном зале кафедрального соборного Храма Христа Спасителя в Москве.

«Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил чин наречения архимандрита Илариона (Карандеева), клирика Феодосийской епархии, во епископа Феодосийского и Керченского», — сказано в сообщении.

На церемонии также присутствовал митрополит Симферопольский и Крымский Тихон.

25 июля 2024 года митрополит Феодосийский и Керченский Платон был освобожден от управления епархией, временное управление возлагается на митрополита Симферопольского и Крымского Тихона.