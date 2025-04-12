В МХТ актеры на сцене спели «И снится нам не рокот космодрома»

12 апреля в МХТ встречали космонавтов и сотрудников Роскосмоса. Среди них был рекордсмен по проведенному на орбите времени (пять полетов = 1110 дней 14 часов и 57 минут) Герой России Олег Кононенко, которому в прошлом году пришлось даже 60-летний юбилей отмечать на МКС.
Для замечательных людей, делающих большое и важное дело, в театре специально организовали показ концерта «Человек», постановщиком которого стала Марина Брусникина.
Предваряя выступление коллег (среди них — Ирина Пегова, Кристина Бабушкина, Виктор Хориняк, режиссер Марина Брусникина), худрук МХТ Константин Хабенский вышел на сцену в синем комбинезона космонавта, чтобы поприветствовать зрителей.
А потом 10 артистов, включая режиссера, полтора часа читали стихи (Блока, Ахматову, Евтушенко, Рождественского, Ахмадулину, Левитанского) и прозу (Льва Толстого и Антона Чехова), исполняли песни (в том числе, «Есть только миг — за него и держись»), рассказывали байки «устами младенцев», делились пословицами и афоризмами мудрецов. Между прочим, в Московском Художественном у многих артистов прекрасные вокальные данные.
Сотрудничество МХТ и Роскосмоса не только в том, чтобы приглашать на спектакли космонавтов (они бывают здесь не только в свой профессиональный праздник, но и перед полетом). Артисты театра и сами уже дважды были на «Байконуре», на космодроме «Восточный». Сначала привезли литературно-музыкальную программу «Смотришь в небо и видишь — звезда», позже — проект «Человек».
После первого же концерта стало понятно: люди на Байконуре живо откликаются на такое творчество. Настоящим искусством там не очень избалованы. Тогда же и созрела идея — продолжать создание подобных программ.
Теперь в театре перед каждой поездкой составляют график: кто полетит на Байконур. Желающих много. Ведь увидеть на месте старта, а не по телевизору, запуск космической ракеты — дорогого стоит. Впечатления остаются на всю жизнь. Даже Марина Брусникина призналась, что выросла в буквальном смысле в «космической» семье (по маминой линии многие родственники работают в этой отрасли), но и на нее запуск ракеты произвел колоссальное впечатление. Да и родилась она в самом что ни на есть «космическом» году — в 1961-м.
Когда программа закончилась, Кристина Бабушкина вдруг подошла к микрофону: «Нет, мы не можем уйти без этой песни». Под бурные аплодисменты артисты исполнили «И снится нам не рокот космодрома. Не эта ледяная синева… “И только потом вышли на поклоны.