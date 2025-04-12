В МХТ актеры на сцене спели «И снится нам не рокот космодрома»

Теперь в театре перед каждой поездкой составляют график: кто полетит на Байконур. Желающих много. Ведь увидеть на месте старта, а не по телевизору, запуск космической ракеты — дорогого стоит. Впечатления остаются на всю жизнь. Даже Марина Брусникина призналась, что выросла в буквальном смысле в «космической» семье (по маминой линии многие родственники работают в этой отрасли), но и на нее запуск ракеты произвел колоссальное впечатление. Да и родилась она в самом что ни на есть «космическом» году — в 1961-м.