Туристов из России арестовали в Тунисе из-за картонки на окне

Гражданин России, которого недавно выпустили из тунисской тюрьмы, рассказал о причинах задержания группы туристов из России. По его словам, причиной стало использование картона вместо шторы на окне их жилища.
«Мы ничего не нарушали, никаких законов… И потом уже нам сказали, в чем наше нарушение — у нас было окно без занавески, и мы просто, чтобы не покупать новую занавеску, закрыли окно картоном», — цитирует путешественника РИА Новости.
Кто-то из местных жителей посчитал такой способ заклеивания окон опасным и пожаловался полиции. Вскоре после этого россиян задержали.
Напомним, в конце января диппредставительство РФ в Тунисе проинформировало о содержании под стражей в различных тюрьмах страны граждан из России. Трое находились в Морнагии, ещё трое — в Бордж Аль-Амри, двое — в Белли, двое — в Удне, а одна россиянка — в женской тюрьме Манубы.
В начале своего путешествия одиннадцать российских туристов направились в поселок Хайдра, который расположен недалеко от алжирской границы. В ноябре 2024 года связь с ними была утеряна. Позже выяснилось, что их задержали местные правоохранительные органы.
Ранее сообщалось, что освобожденных в Тунисе россиян задерживали около 20 полицейских.