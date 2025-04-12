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Туристов из России арестовали в Тунисе из-за картонки на окне

Российских туристов задержали в Тунисе в ноябре 2024 года.

Источник: Аргументы и факты

Гражданин России, которого недавно выпустили из тунисской тюрьмы, рассказал о причинах задержания группы туристов из России. По его словам, причиной стало использование картона вместо шторы на окне их жилища.

«Мы ничего не нарушали, никаких законов… И потом уже нам сказали, в чем наше нарушение — у нас было окно без занавески, и мы просто, чтобы не покупать новую занавеску, закрыли окно картоном», — цитирует путешественника РИА Новости.

Кто-то из местных жителей посчитал такой способ заклеивания окон опасным и пожаловался полиции. Вскоре после этого россиян задержали.

Напомним, в конце января диппредставительство РФ в Тунисе проинформировало о содержании под стражей в различных тюрьмах страны граждан из России. Трое находились в Морнагии, ещё трое — в Бордж Аль-Амри, двое — в Белли, двое — в Удне, а одна россиянка — в женской тюрьме Манубы.

В начале своего путешествия одиннадцать российских туристов направились в поселок Хайдра, который расположен недалеко от алжирской границы. В ноябре 2024 года связь с ними была утеряна. Позже выяснилось, что их задержали местные правоохранительные органы.

Ранее сообщалось, что освобожденных в Тунисе россиян задерживали около 20 полицейских.