На Украине возмутились итальянскими учебниками с российским Крымом

Вице-президент Союза украинских ассоциаций в Италии (NAU) Елена Ким возмутилась из-за того, что Крым изображается российским в учебниках по географии для итальянских школьников.
«Украинские и итальянские активисты проанализировали более 60 учебников по географии, изданных в 2010—2024 годах. С 2022 года во многих изданиях Крым уже обозначен как часть РФ», — отметила Елена Ким в беседе с украинским телеканалом «Новини Live».
Кроме того, отмечается, что проводившие исследование активисты составили досье по его результатам и планируют расширить сферу мониторинга, включить в нее изучение учебников истории.
Напомним, Крым присоединился к России в 2014 году. Тогда 18 марта в республике подписали договор о принятии ее в состав РФ.
Ранее сообщалось, что депутаты Верховной рады Украины предложили законопроект о полном запрете русского языка в школах страны.