На Украине возмутились итальянскими учебниками с российским Крымом

«Украинские и итальянские активисты проанализировали более 60 учебников по географии, изданных в 2010—2024 годах. С 2022 года во многих изданиях Крым уже обозначен как часть РФ», — отметила Елена Ким в беседе с украинским телеканалом «Новини Live».