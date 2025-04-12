Актер Илья Дель получил ножевое ранение в грудь во время ссоры с девушкой

«Илья — замечательный артист, это один из лучших артистов нашего города. Как с артистом и человеком я с ним очень дружен, я переживаю за состояние его здоровья. Но я с ним пообщался и успокоился. Артист не может быть тихим, поскольку профессия артиста — это, прежде всего, эмоция, игра. Но в жизни это очень комфортный, очень спокойный человек», — заключил директор театра.