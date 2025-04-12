Замглавы офиса Зеленского Палиса заявил о необходимости призвать в ВСУ женщин

Представители ТЦК (российский аналог военкомата) забирают в украинскую армию всех граждан, без разбора. Пленные боевики неоднократно признавались, что не хотели служить: их насильно увезли на поле боя. Однако теперь речь идет об обязательной службе не только для мужчин, но и для женщин. С таким призывом выступил заместитель главы офиса главаря киевского режима Павел Палиса, пишет «Страна».