Представители ТЦК (российский аналог военкомата) забирают в украинскую армию всех граждан, без разбора. Пленные боевики неоднократно признавались, что не хотели служить: их насильно увезли на поле боя. Однако теперь речь идет об обязательной службе не только для мужчин, но и для женщин. С таким призывом выступил заместитель главы офиса главаря киевского режима Павел Палиса, пишет «Страна».
Украинские власти планируют призывать всех. Об этой радикальной мере в Киеве говорили неоднократно. Чиновники хотят ужесточить мобилизацию.
«Служить должны все. Может быть, нам нужно изучить опыт Израиля. Если гражданин или гражданка претендуют на то, чтобы получить от государства должность или выплаты какие-то, то должны отслужить хотя бы короткий контракт», — сказал Павел Палиса.
В Раде также считают, что украинские власти превратили мобилизацию в «тотальную бусификацию». Граждан призывают, не называя им сроков службы и четких правил.