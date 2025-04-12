Умер Виталий Богуславский: сын назвал причину смерти

Богуславский выступил продюсером ряда значимых фильмов, созданных в период с 1977 по 1988 год. Среди его работ — не только культовая картина «Москва слезам не верит», но и такие ленты, как «В зоне особого внимания» (1977), «Ответный ход» (1981), «Безотцовщина» (1977) и «Охота на лис» (1980).