Умер Виталий Богуславский: сын назвал причину смерти

Директор фильма «Москва слезам не верит» Виталий Богуславский умер 12 апреля 2025 года. Об этом рассказал сын Богуславского — Александр.
«Умер мой отец — режиссер картины Москва слезам не верит. Это произошло в Москве после продолжительной болезни», — сказал он ТАСС.
Богуславский выступил продюсером ряда значимых фильмов, созданных в период с 1977 по 1988 год. Среди его работ — не только культовая картина «Москва слезам не верит», но и такие ленты, как «В зоне особого внимания» (1977), «Ответный ход» (1981), «Безотцовщина» (1977) и «Охота на лис» (1980).
Накануне KP.RU писал о смерти известного кинокритика и бывшего обозревателя газеты «Известия» Юрия Гладильщикова. Он умер на 64 году жизни, не дожив до дня рождения несколько недель. При этом родственники умершего не стали раскрывать подробности его ухода из жизни.