«Вашингтон» без Овечкина потерпел самое крупное поражение в НХЛ с 2010 года

Американский хоккейный клуб «Вашингтон Кэпиталз» потерпел крупнейшее поражение в игре Национальной хоккейной лиги с сезона-2010/11, команда проиграла ХК «Коламбус» со счётом 0:7.
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не участвовал в этом матче.
До этого клуб проигрывал с разницей в семь шайб в декабре 2010 года в игре регулярного чемпионата с командой «Нью-Йорк Рейнджерс». Тогда счёт встречи также составил 0:7.
В настоящее время «Вашингтон» лидирует в турнирной таблице Столичного дивизиона. Хоккейный клуб набрал 109 очков в 79 играх. ХК «Коламбус» находится на четвёртом месте, в его активе 83 балла в 79 матчах.
Ответный матч состоится 14 апреля. «Вашингтон» примет «Коламбус».
Ранее сообщалось, что отсутствие Овечкина в составе не вызвано травмой, главный тренер дал ему отдохнуть.
Александр Овечкин побил рекорд Национальной хоккейной лиги по голам за карьеру в регулярных чемпионатах.