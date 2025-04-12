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«Вашингтон» без Овечкина потерпел самое крупное поражение в НХЛ с 2010 года

Команда проиграла ХК «Коламбус» со счётом 0:7.

Источник: Аргументы и факты

Американский хоккейный клуб «Вашингтон Кэпиталз» потерпел крупнейшее поражение в игре Национальной хоккейной лиги с сезона-2010/11, команда проиграла ХК «Коламбус» со счётом 0:7.

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не участвовал в этом матче.

До этого клуб проигрывал с разницей в семь шайб в декабре 2010 года в игре регулярного чемпионата с командой «Нью-Йорк Рейнджерс». Тогда счёт встречи также составил 0:7.

В настоящее время «Вашингтон» лидирует в турнирной таблице Столичного дивизиона. Хоккейный клуб набрал 109 очков в 79 играх. ХК «Коламбус» находится на четвёртом месте, в его активе 83 балла в 79 матчах.

Ответный матч состоится 14 апреля. «Вашингтон» примет «Коламбус».

Ранее сообщалось, что отсутствие Овечкина в составе не вызвано травмой, главный тренер дал ему отдохнуть.

Александр Овечкин побил рекорд Национальной хоккейной лиги по голам за карьеру в регулярных чемпионатах.