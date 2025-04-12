Власти Туниса не предоставляли переводчика задержанным там россиянам

Россияне пояснили, что находились в историческом районе близ алжирской границы, не подозревая о его статусе «красной зоны» — территории, считающейся опасной из-за активности боевиков. При этом официально эта территория не является запретной для посещений. Они подчеркнули, что приехали изучать историю и заранее задекларировали аренду жилья, а местная полиция, проверив их технику, не выявила претензий.