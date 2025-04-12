Власти Туниса не предоставляли переводчика задержанным там россиянам

Освобожденные россияне прилетели в Москву и рассказали о своих злоключениях.
Группа российских граждан, освобожденных тунисскими властями после пяти месяцев заключения, вернулась в Москву. По словам россиян, их обвиняли в терроризме, шпионаже и нелегальных раскопках, однако формальные причины задержания не разъясняли, а документы предоставляли только на арабском языке без переводчика.
«Вторая часть задержанных в ноябре 2023 года прибыла в аэропорт “Домодедово”, ранее другая группа приземлилась в “Шереметьево”. Их запугивали и обвиняли в терроризме. При этом все документы и обвинения звучали на арабском языке, без предоставления переводчика. Задержанным грозили дать тюремный срок свыше 50 лет», — приводит РИА Новости слова освобожденных туристов.
Россияне пояснили, что находились в историческом районе близ алжирской границы, не подозревая о его статусе «красной зоны» — территории, считающейся опасной из-за активности боевиков. При этом официально эта территория не является запретной для посещений. Они подчеркнули, что приехали изучать историю и заранее задекларировали аренду жилья, а местная полиция, проверив их технику, не выявила претензий.
Однако позже их арестовали и содержали в пяти разных тюрьмах, изолированно друг от друга, что исключало общение на протяжении всего срока. Власти Туниса не смогли внятно объяснить причины подозрений, несмотря на легальное пребывание туристов в течение трех месяцев.
В ноябре 2024 года в приграничной зоне Хайдра были задержаны 11 россиян по подозрению в терроризме, однако тогда обвинения им не предъявили. Суд подтвердил их непричастность.