«Вашингтон» без Овечкина проиграл «Коламбусу» с рекордным счётом

В первом периоде хозяева быстро взяли инициативу в свои руки. Уже на второй минуте Зак Веренски открыл счёт, а через три минуты Кент Джонсон удвоил преимущество «Коламбуса». Адам Фантилли, отличившийся дважды за пять минут (на 20-й и 23-й минутах), значительно увеличил разрыв, и к середине матча ситуация стала катастрофичной для «Вашингтона».