Артист Лев Лещенко сломал руку перед концертом в Кремле

Народный артист РСФСР Лев Лещенко приехал на концерт певца Александра Буйнова со сломанной рукой. Поначалу он попытался скрыть гипс, но позже тайна вскрылась. Певец Николай Басков заявил об этом в эфире программы «Ты не поверишь!».
Лев Лещенко должен был выступить на концерте в Кремле. Однако получил травму незадолго до выступления. Артисты эстрады выразили поддержку 83-летнему музыканту.
«Люди, которые немножко падают — артисты, которые в воздухе летают, можно так сказать. Я и со сцены падал. Однажды назад шел, прямо упал», — сказал Николай Басков.
В очередной раз не смогла выступить и певица Лолита Милявская. Однако дело не в травмах. Лолиту Милявскую отменили уже давно из-за скандальной вечеринки. Однако певица не теряет оптимизма.