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Артист Лев Лещенко сломал руку перед концертом в Кремле

Лев Лещенко появился на концерте Александра Буйнова с загипсованной рукой.

Источник: Комсомольская правда

Народный артист РСФСР Лев Лещенко приехал на концерт певца Александра Буйнова со сломанной рукой. Поначалу он попытался скрыть гипс, но позже тайна вскрылась. Певец Николай Басков заявил об этом в эфире программы «Ты не поверишь!».

Лев Лещенко должен был выступить на концерте в Кремле. Однако получил травму незадолго до выступления. Артисты эстрады выразили поддержку 83-летнему музыканту.

«Люди, которые немножко падают — артисты, которые в воздухе летают, можно так сказать. Я и со сцены падал. Однажды назад шел, прямо упал», — сказал Николай Басков.

В очередной раз не смогла выступить и певица Лолита Милявская. Однако дело не в травмах. Лолиту Милявскую отменили уже давно из-за скандальной вечеринки. Однако певица не теряет оптимизма.