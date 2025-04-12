Белорусский врач предупредил, что час дневного сна — это минус три часа ночного

Белорусский невролог и сомнолог из Республиканского клинического медцентра Управления делами президента, кандидат меднаук врач-сомнолог Алексей Малков сказал sb.by, что час дневного сна — это минус три часа ночного.
В связи с этим специалист предупредил, кому может быть вреден сон в дневное время. Прежде всего, это люди в возрасте.
— Если пожилые люди страдают от дефицита ночного сна, то дневной отдых будет только ухудшать ситуацию. Поэтому всем нашим пациентам мы настоятельно рекомендуем убрать из своего ежедневного графика дневной сон, — отметил Малков.
А вот если человек не имеет проблем с засыпанием вечером, то врачи, напротив, советуют дневной сон на протяжении часа, поскольку это поможет повысить работоспособность в вечернее время.
— Но не каждый день, иначе рано или поздно это все равно приведет к дефициту ночного сна, — предупредил врач.
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